Во дворе воронежской многоэтажки нашли тело девушки-вьетнамки

СЕГОДНЯ 13:37 2019-04-16T13:38:39+03:00

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В Воронеже следователи разбираются в обстоятельствах гибели 20-летней девушки – вьетнамки. Ее тело в понедельник, 15 апреля, обнаружили жители дома ½ по улице Переверткина во дворе многоэтажки. Известно, что погибшая несколько лет снимала жилье по этому адресу.

Причину смерти установит экспертиза. Следственное управление СК России по Воронежской области начало проверку по факту и назначило необходимые в таких случаях экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU