Во дворе воронежской многоэтажки нашли тело девушки-вьетнамки
Погибшая снимала квартиру в этом доме
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В Воронеже следователи разбираются в обстоятельствах гибели 20-летней девушки – вьетнамки. Ее тело в понедельник, 15 апреля, обнаружили жители дома ½ по улице Переверткина во дворе многоэтажки. Известно, что погибшая несколько лет снимала жилье по этому адресу.
Причину смерти установит экспертиза. Следственное управление СК России по Воронежской области начало проверку по факту и назначило необходимые в таких случаях экспертизы.
ИСТОЧНИК KP.RU