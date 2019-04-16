2019-04-16T08:26:33+03:00
Общество

В Коминтерновском районе Воронежа благоустроят и построят новые скверы

С такой инициативой в управу обратились горожане
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Коминтерновского районафото управы Коминтерновского района
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В этом году в Коминтерновском районе благоустроят несколько зон отдыха горожан. Среди них сквер Хользунова, расположенный между домами № 21а и №23а на одноименной улице и домом №6/4 на Беговой. В непосредственной близости к будущему скверу находятся детсады № 102, 105 и 141 и школа №47.

На Московском проспекте у дома №97с благоустроят сквер еще одного нашего земляка героя – Ватутина.

- С предложением о благоустройстве новой зеленой зоны в районную управу обратилась местная жительница Людмила Волкова. Подобные инициативы просто необходимы для сохранения исторической памяти, - отметили в управе Коминтерновского района. - Активистка, к слову сказать, уже была инициатором реконструкции сквера «Их именами названы улицы».

Следующий сквер – «Музыкальный», расположенный на улице Карпинского, 1 «с», вблизи ЗАГСа Коминтерновского района, станет отличным местом для фотосессий церемоний бракосочетания.

На Невского, 3 «в» предполагается разбить сквер, с одноименным названием – «Невский». Еще две озелененные территории – скверы «Оазис» и «Тихий» расположены на самых густонаселенных улицах района – 45 Стрелковой дивизии, АнтоноваОвсеенко и 9 Января. Учитывая темпы роста новой жилой застройки на этих улицах, очевидна необходимость благоустройства мест для отдыха и досуга жителей.

В реестре благоустройства общественных пространств значится также сквер, расположенный на улице Беговой между многоквартирными домами №158, 160, 164 и 166.

ИСТОЧНИК KP.RU

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