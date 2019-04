Наталья Орейро сфотографировалась на фоне панорамы Воронежского водохранилища

СЕГОДНЯ 19:28 2019-04-15T20:33:10+03:00

16 апреля в столице Черноземья даст концерт звезда сериала «Дикий ангел» Наталья Орейро. Аргентинско-уругвайская певица уже приехала в Воронеж. И даже запечатлилась на память с местными реалиями. Снимок на фоне панорамы водохранилища звезда выложила в своем Инстаграме с подписью: Привет, Воронеж!! Hola Vorónezh!!

Инстаграм Натальи Орейро.

Напомним, Орйеро привезет поклонникам двухчасовое шоу в рамках мирового турне Unforgettable Tour 2019, которое как раз завершится в Воронеже. Программа решена в космической стилистике. Артистка исполнит всем полюбившиеся хиты, в том числе свежие United By Love и To Russia With Love, а также пообещала певица и премьеру песен, которые еще не слышали даже самые ее преданные фанаты. Воронежские поклонники готовят на концерте звезды огненный флешмоб - на песне Caliente собираются поднять вверх 2000 бумажных огоньков.

