2019-04-15T20:33:10+03:00
Звезды

Наталья Орейро сфотографировалась на фоне панорамы Воронежского водохранилища

Артистка приехала на гастроли
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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16 апреля в столице Черноземья даст концерт звезда сериала «Дикий ангел» Наталья Орейро. Аргентинско-уругвайская певица уже приехала в Воронеж. И даже запечатлилась на память с местными реалиями. Снимок на фоне панорамы водохранилища звезда выложила в своем Инстаграме с подписью: Привет, Воронеж!! Hola Vorónezh!!

Инстаграм Натальи Орейро.

Инстаграм Натальи Орейро.

Напомним, Орйеро привезет поклонникам двухчасовое шоу в рамках мирового турне Unforgettable Tour 2019, которое как раз завершится в Воронеже. Программа решена в космической стилистике. Артистка исполнит всем полюбившиеся хиты, в том числе свежие United By Love и To Russia With Love, а также пообещала певица и премьеру песен, которые еще не слышали даже самые ее преданные фанаты. Воронежские поклонники готовят на концерте звезды огненный флешмоб - на песне Caliente собираются поднять вверх 2000 бумажных огоньков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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