В Воронеже пройдет фестиваль детских активностей с морем внушительных призов

СЕГОДНЯ 18:21 2019-04-15T18:21:54+03:00

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Cмастерить скворечник, создать объемные картины, запустить свой планер, сделать леденец, провести химические опыты, покататься в собачьей упряжке и много других интересных активностей ждут юных воронежцев 27 апреля в Центральном парке ("Динамо"). Там пройдет "Межрегиональный фестиваль детского отдыха, досуга и развлечений", организаторами которого стали МБУ "Туристско-информационный центр Воронежа", МКП "ЭкоЦентр" и туроператор "Центр игровых технологий".

Главная цель мероприятия - собрать на одной площадке детей, родителей, а также организации, чья деятельность ведется в сфере производства товаров, услуг и обучения детей. Таких фирм наберется более сотни: туроператоры, центры допобразования, школы иностранных языков, спортивные секции, магазины детских товаров, музеи, творческие коллективы и так далее.

Партнеры мероприятия приготовили немало подарков. Тут и большие ящики мороженого, и сертификаты на погружение с аквалангом или полет на планере, и авиаперелет туда-обратно с отправлением из Воронежа, и даже отдых на море на двоих.

Также на празднике состоится выставка пожарно-спасательной техники. Приедут около 15 спецмашин, и в каждой можно будет посидеть.

ИСТОЧНИК KP.RU