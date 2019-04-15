2019-04-15T18:21:54+03:00
Общество

В Воронеже пройдет фестиваль детских активностей с морем внушительных призов

Центральный парк превратится в большую площадку развлечений
Виктор ПАВЛОВ
Поделиться:
Фото организаторов.Фото организаторов.
Изменить размер текста:

Cмастерить скворечник, создать объемные картины, запустить свой планер, сделать леденец, провести химические опыты, покататься в собачьей упряжке и много других интересных активностей ждут юных воронежцев 27 апреля в Центральном парке ("Динамо"). Там пройдет "Межрегиональный фестиваль детского отдыха, досуга и развлечений", организаторами которого стали МБУ "Туристско-информационный центр Воронежа", МКП "ЭкоЦентр" и туроператор "Центр игровых технологий".

Главная цель мероприятия - собрать на одной площадке детей, родителей, а также организации, чья деятельность ведется в сфере производства товаров, услуг и обучения детей. Таких фирм наберется более сотни: туроператоры, центры допобразования, школы иностранных языков, спортивные секции, магазины детских товаров, музеи, творческие коллективы и так далее.

Партнеры мероприятия приготовили немало подарков. Тут и большие ящики мороженого, и сертификаты на погружение с аквалангом или полет на планере, и авиаперелет туда-обратно с отправлением из Воронежа, и даже отдых на море на двоих.

Также на празднике состоится выставка пожарно-спасательной техники. Приедут около 15 спецмашин, и в каждой можно будет посидеть.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Наталья Орейро сфотографировалась на фоне панорамы Воронежского водохранилища
На поддержку малого бизнеса в 2019-м в Воронежской области направят более 300 млн рублей
В Воронеже поймали серийных мошенников, обманувших пенсионеров на 210 тыс рублей
В Воронеже будут судить водителя, по вине которого погибли мотоциклист и его пассажирка
В Воронежской области посадили молодого человека, зарезавшего приятеля из-за музыкального спора
"Мельница" привезет воронежцам лучшее из "Алхимейры"
Мэр Воронежа поручил найти новое место для городской Аллеи Славы
На воронежских кладбищах проведут инвентаризацию могил
Липецкий наркокурьер стал воронежским строителем
В Воронеже полицейского поймали на взятке от мигранта
Воронежец выстрелил в голову экс-жене
Воронежцы: «Вместе с трамваем ушла эпоха романтики и неспешности»
Приложение «Сбербанк Онлайн» сэкономит время клиентов на обращениях в банк
Москва не стала продавать Воронежу подержанные троллейбусы
В Воронежской области рабочего затянула буровая установка