2019-04-15T12:20:45+03:00
Общество

Салют на 9 Мая в Воронеже обойдется в 1,5 млн рублей

В аукционе приняла участие одна фирма, она и выиграла
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Салют на День Победы в Воронеже устроит та же фирма, которая запускала фейерверки на Дни города, 23 февраля и прошлые 9 мая. По итогам аукциона, в котором принял участие только один претендент, салют в этом году обойдется бюджету в 1,5 миллиона рублей.

Серебристые ивы и пурпурные пальмы, синие и двухцветные пионы, парчовые короны и золотые волны взлетят в небо над водохранилищем в 22.00. Залпы будут пускать традиционно с дамбы Чернавского моста. Салютовать будут каждую секунду в течение 10 минут. Всего произведут 1245 выстрелов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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