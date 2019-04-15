Салют на 9 Мая в Воронеже обойдется в 1,5 млн рублей
В аукционе приняла участие одна фирма, она и выиграла
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Салют на День Победы в Воронеже устроит та же фирма, которая запускала фейерверки на Дни города, 23 февраля и прошлые 9 мая. По итогам аукциона, в котором принял участие только один претендент, салют в этом году обойдется бюджету в 1,5 миллиона рублей.
Серебристые ивы и пурпурные пальмы, синие и двухцветные пионы, парчовые короны и золотые волны взлетят в небо над водохранилищем в 22.00. Залпы будут пускать традиционно с дамбы Чернавского моста. Салютовать будут каждую секунду в течение 10 минут. Всего произведут 1245 выстрелов.
ИСТОЧНИК KP.RU