Жительница воронежского села вместе с травой чуть не спалила свой дом

СЕГОДНЯ 14:31 2019-04-12T14:31:01+03:00

Пожарные просят жителей не поджигать траву. Это очень опасно! Фото: из архива «КП»

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В селе Хреновое Воронежской области по вине местной жительницы едва не случился пожар. Женщина опрометчиво решила сжечь сухую траву на своем участке, но огонь быстро распространился и вышел из-под контроля. Пламя перекинулось на забор и угрожало постройкам.

Первыми неладное заметили пожарные Хреновской и Бобровской пожарно-химических частей и поспешили на помощь. Кстати, в прошлом году они принимали участие в ликвидации 176 возгораний. На этот раз помощь тоже пришла вовремя, что позволило справиться с ситуацией, не допустив распространения огня.

А вот для жительницы Семилукского района желание быстро избавиться от травы обернулось гибелью. Женщина не справилась с пламенем и сгорела заживо.

Спасатели просят жителей Воронежской области не поджигать траву. В регионе сохраняется высокая вероятность возникновения пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU