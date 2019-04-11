2019-04-11T21:47:19+03:00
Звезды

Бисквит из шпината, метро и "Икеа": в Воронеже выбрали лучший торт

Кондитерский конкурс прошел на масштабной продуктовой выставке [фото]
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Кондитеры представили Воронеж будущего в тортах! 11 апреля в Expo Event-Hall на VI выставке индустрии питания и гостеприимства Expo Food Show выбрали лучший торт Воронежа. За это звание боролись четыре сладких шедевра весом более семи кило на тему «Воронеж - город будущего». Пока жюри выносило вердикт, тортики мигом съели посетители выставки - читателям остается только полюбоваться.

«Сникерс». Город, каким его видят дети - где футуристические здания соседствуют с театрами кукол и оперным. Состоит из шоколадного бисквита, прослоенного карамелью и сырным кремом, украшенного карамелизированным арахисом и швейцарскими меренгами. Вес около 10 кг. Занял 4-е место.

фото Event-Hall

фото Event-Hall

«Книга про Воронеж». В основе этого изумрудно-малинового торта - шпинатный бисквит. Он прослоен сырным кремом и малиновым конфи (желейная прослойка из ягодного пюре, уваренного с сахаром с добавлением желатина). Вес около 10 кг. Занял 3-е место.

фото Event-Hall

фото Event-Hall

"Футуристический Воронеж-сити". Город даааалекого будущего, где Котенок с улицы Лизюкова и памятник Петру Первому наконец-то соседствуют с метро и магазином Ikea. Состоит из шоколада, бисквита, мусса из белого шоколада, ягодного глинтвейна из ежевики и вишни. Вес 18,5 кг. Занял 2-е место.

фото Event-Hall

фото Event-Hall

"Город будущего". Четырехэтажный торт с достопримечательностями Воронежа кондитеры назвали чернично-лавандовым: в нем начинка из черники соседствует со свежими сливками, лавандовым сиропом и голубикой - для свежего послевкусия! Вес более 7 кг. Этот легкий по калориям и нежный по консистенции торт занял 1-е место.

фото Event-Hall

фото Event-Hall

Кстати, продегустировать на Expo Food Show 2019, куда съехались более 70 компаний-производителей продуктов и ресторанного бизнеса, лучшие повара, кондитеры и бармены, можно было кофе и пряники, сыры и колбасы, вареники со шпинатом и капустой, необычный мед и минеральную воду. В первый день событие посетили более 2000 человек.

Завтра, 12 апреля, выставка продолжит свою работу. До 18.00 посетителей ждет множество активностей - бесплатная дегустация мороженого, мастер-классы по приготовлению блюд и лекции о ресторанном бизнесе.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU

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