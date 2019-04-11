Воронежский стадион «Буран» реконструируют в следующем году

СЕГОДНЯ 18:35 2019-04-11T18:36:38+03:00

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Сегодня на воронежском стадионе "Буран" (ул. Циолковского, 18) побывал губернатор Александр Гусев. Он посмотрел, в каком состоянии находится объект (прямо скажем, тренироваться там опасно - можно получить травму) и рассказал, чего ждать.

По словам главы региона, на реконструкцию стадиона нужно 250 млн. рублей. В принципе, в бюджете области таких денег нет и желательно их получить от федерального центра. Но если это не получится, регион готов построить стадион заново за свой счет, тем более это не такие великие деньги (для сравнения, строительство типового современного садика обходится примерно в 125 млн. рублей).

По проекту на новом стадионе появятся зал для занятий общефизической подготовкой, площадки для прыжков, метания копья, диска и молота, толкания ядра, многофункциональное поле для игровых видов спорта, современное информационное табло. Начало работ запланировано на этот год, окончание - к сентябрю следующего.

- Подтрибунные помещения и сами трибуны уже не соответствуют нормам и требованиям. Ремонтировать бесполезно, поэтому их снесут. Будут новые трибуны и подтрибунные помещения, в которых смогут тренироваться легкоатлеты. Там будет четыре 100-метровыен дорожки. Вся инфраструктура стадиона после его реконструкции будет задействована для развития тех видов спорта, которые здесь были исторически – это футбол, легкая атлетика, тхэквондо, а также регби. Кроме того, мы недавно взяли очень хорошего тренера-метателя из Донецкой области. Уверен, что он со временем также покажет результат, - отметил также побывавший на стадионе руководитель областного департамента физической культуры и спорта Владимир Кадурин.

ИСТОЧНИК KP.RU