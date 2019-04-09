Вместо двойных названий воронежские улицы получат информационные таблички

СЕГОДНЯ 17:21 2019-04-09T17:26:28+03:00

В списке - более 20 адресов. В том числе, например, улица Карла Маркса. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Там будет рассказываться об истории того или иного места

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На заседании городской комиссии по культурному наследию обсудили установку информационных табличек, рассказывающих об истории улиц Воронежа. В списке - более двадцати адресов, в том числе Никитинская, Плехановская, Платонова, Пушкинская, Театральная, проспект Революции и даже Университетская площадь.

Вопрос о добавлении исторических названий улиц к существующим на заседании не поднимался. Напомним, идею о внедрении двойных табличек решили отложить. Дело в том, что в голосовании, объявленном в сообществе мэрии в соцсети, объявилось подозрительно много иногородних людей.

ИСТОЧНИК KP.RU