2019-04-09T17:26:28+03:00
Общество

Вместо двойных названий воронежские улицы получат информационные таблички

Там будет рассказываться об истории того или иного места
Станислав ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
В списке - более 20 адресов. В том числе, например, улица Карла Маркса.В списке - более 20 адресов. В том числе, например, улица Карла Маркса.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
Изменить размер текста:

На заседании городской комиссии по культурному наследию обсудили установку информационных табличек, рассказывающих об истории улиц Воронежа. В списке - более двадцати адресов, в том числе Никитинская, Плехановская, Платонова, Пушкинская, Театральная, проспект Революции и даже Университетская площадь.

Вопрос о добавлении исторических названий улиц к существующим на заседании не поднимался. Напомним, идею о внедрении двойных табличек решили отложить. Дело в том, что в голосовании, объявленном в сообществе мэрии в соцсети, объявилось подозрительно много иногородних людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже выступят американские металлисты Skillet
Воронежские пожарные на скорость покорят высотку "Галереи Чижова"
В Воронеже 15-летнему парню грозит пять лет за кражу велосипеда
Воронежца, укравшего деньги и вещи на 400 тысяч рублей, через два года выдала его кровь
В Воронеже объявили тендер на отлов безнадзорных животных
В Нововоронеже заведующая детсадом получила за паспортные данные сына 133 тысячи рублей
380 ландшафтных пожаров зафиксировано в Воронежской области
Глава ГУ МЧС: «В этом году паводка в Воронежской области не будет»
Воронежцев бесплатно угостят лучшими тортами
Воронежцев приглашают вновь написать «Тотальный диктант»
Семь лет в тюрьме проведет девушка из Воронежской области, сжегшая тело своего парня
19-летний воронежец потерял больше 100 тысяч рублей при попытке купить элитный автомобиль
Чиновники отчитались о зарплатах бюджетников в Воронежской области
Аналитики: за год в Воронеже смартфоны подорожали на 55%
Летний отдых детей в Воронеже-2019: пора бронировать места в лагерь
Воронежские ушуисты взяли 13 золотых медалей на чемпионате и первенстве России
Началась регистрация участников «Зелёного Марафона»
Житель Воронежской области пришел в гости и убил любовницу
Нововоронежец оставшуюся в наследство от матери квартиру превратил в наркопритон
На смотровой площадке воронежской экотропы начались неопознанные земляные работы
Банк УРАЛСИБ представляет специальное предложение для садоводческих и огороднических товариществ
Скандальную воронежскую свалку будет охранять ЧОП
Автомобилист из Воронежской области пьяным сбил девушку, сбежал, но отделался условным сроком
Воронежская спортсменка завоевала «серебро» чемпионата Европы по тяжелой атлетике
В Воронеже в тестовом режиме стартовал первый проект каршеринга