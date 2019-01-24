Что не так с идеей двойных названий воронежских улиц

В официальном сообществе городской администрации «Вконтакте» продолжается голосование за двойное наименование улиц (или против него). У горожан спрашивают, надо ли добавить к существующему названию историческое.

Судя по первым результатам, единства не наблюдается. Например, за то, чтобы на улице Вайцеховского появились таблички «Вайцеховского-Вигеля», к 15.00 24 января проголосовали почти 60% (у противников, соответственно, 40%). Подарить улице Алексеевского второе название Глухой Покровский переулок решили 53%. Тут разрыв с противниками еще меньше. Дать улице 20-летия ВЛКСМ второе имя Поднабережная решили всего 42% опрошенных, 58% высказались против.

В мэрии подчеркивают, что речь идет не о переименовании улиц, а всего-навсего о появлении табличек со вторым названием. Но в комментариях звучат мрачные предположения: «Сейчас менять названия не будут. Пару лет повисит двойная табличка. Потом скажут: «Ого, а чего это два названия? Давайте одно отпилим!» И я на 100 % уверен, какое уберут... Ну не нравятся вам Каляевы и Карлы Марксы, но людей, которые за вас воевали - не трогайте!»

Краевед, член комиссии по культурному наследию Ольга Рудева оценила инициативу положительно. А вот кандидат исторических наук Владимир Размустов настроен по-другому.

- Я категорически за возвращение исторических названий улиц. Но я категорически против той формы, которую это сейчас приняло, - говорит историк. – Во-первых, ничего нового сейчас не происходит. В 2002 году у нас уже появились таблички с двойными наименованиями: Большая Дворянская – проспект Революции, Большая Чижовская – 20-летия Октября и так далее. Речь идет не о новой инициативе, а о расширении списка улиц в рамках старой. Это могли делать планово в течение долгого времени. И люди бы сейчас не всполошились из-за ошибочного мнения, что грядет переименование, и им придется менять документы.

Во-вторых, двойными названиями все, видимо, и закончится. Люди понимают: и улицы не будут чиститься лучше, и история не вернется. Что изменится после того, как Университетской площади дадут второе название - Митрофановская? Люди будут думать, что она названа в честь какого-то Митрофана, который учился в университете. Ведь ничего, напоминающего о существовании Митрофановского монастыря, разрушенного во время войны, там нет.

Нужны концепции по созданию историко-культурных зон, как это делается в Москве и Санкт-Петербурге. Посмотрите на прекрасный парк Зарядье в центре столицы. В нашем городе тоже можно делать историко-мемориальные зоны и объяснять: «вот это - территория Воронежской крепости, на месте Севастьяновского съезда была Ильинская улица, которая шла от Ильинской башни, а от Спасских ворот отходила Спасская - нынешняя улица Фрунзе...»

Сегодня мы загоняем себя в какую-то комичную ситуацию. Вот появляется название «Вайцеховского-Вигеля». Это как Немирович-Данченко что ли? Или «Комиссаржевской-Тулинова». Будут думать, что есть какая-то актриса - Комиссаржевская-Тулинова. Римский-Корсаков!

Отмечу, что улица Вигеля - название конца XIX века. Да и личность этого человека проигрывает в сравнении с фигурой фронтовика Вайцеховского. Да, надо возвращать старые русские названия - но те, которым 200 лет и больше. Например, Чижовский спуск, а не улица Степана Разина.

Другой момент: сомневаюсь, что форма голосования в интернете - удачная. Представьте себе опрос: «Костенки - памятник археологии или нет?» И кто-то просто из вредности проголосует против... Ну не решаются такие вопросы «Вконтакте»! Надо привлекать экспертов. В Москве и Санкт-Петербурге над переименованием улиц (там отказались от двойных названий) работают специальные комиссии.

Кроме того, люди идеологически разделены. Вот, например, чемпион по переименованию – сегодняшняя улица Кирова. В разное время: Публичная, Вторая Острогожская, Романовская, Свободы. Какое название поставим на голосование? Кто-то любит советскую власть - он будет голосовать соответствующе. Другие любят Романовых...

Нельзя выкидывать всю историю - надо искать самое старое название. Здесь - Публичная. Это улица, проложенная по плану, утвержденному Екатериной II. Откуда название? В то время недалеко от нынешней площади Ленина производили публичные административные наказания. Пороли плетьми, ломали шпагу над офицером и так далее. Люди не смогут провести такую экспертизу, голосуя в интернете.