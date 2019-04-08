В Воронежском заповеднике сфотографировали огромную стаю гусей

СЕГОДНЯ 18:16 2019-04-08T18:19:15+03:00

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Скопление диких гусей на границе Воронежского заповедника попало на фото. Специалисты пояснили, что они прилетели в первую неделю апреля. Они останавливаются на отдых и кормежку в тех местах, где мало охотников – земли заповедника как раз такие. В этом году перелетных гусей гораздо больше, чем уток. Дело в том, что из-за сухой осени в ложбинах скопилось немного воды. Ее очень любят утки, а вот гуси в ней особо не нуждаются.

В Воронежскую область прилетают стаями два вида гусей - белолобые и гуменники. Гуменник темно-бурый, на фоне более светлой груди и брюха выделяется темная голова и шея. Клюв черный, с оранжевой или желтой полосой, лапы оранжевые. Величиной он схож со своим домашним собратом. Образует стаю из нескольких десяткой птиц. Гнездится в тундре, лесотундре и северной тайге. Зимует в Западной и Центральной Европе.

Белолобый гусь меньше гуменника, эта птица бурого цвета, клюв розовый, лапки оранжевые, на лбу большое белое пятно, на брюхе черные поперечные полосы (у молодых нет). Птицы летят стаями от нескольких десятков до сотни, часто вместе с гуменниками. Останавливаются на отдых и кормежку на полях. Гнездится в тундре и лесотундре. Зимует в основном в Западной Европе.

Как тут не вспомнить Высоцкого: - И найдут они счастье птичье как награду за дерзкий полет.Фото: с сайта Воронежского заповедника.

ИСТОЧНИК KP.RU