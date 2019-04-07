У воронежского Котенка с улицы Лизюкова вырвали антивандальные усы
От хулиганов не спасли даже камеры видеонаблюдения
Василий лишился одного из шести усовФото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА
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Воронежский памятник Котенку с улицы Лизюкова подвергся очередному нападению хулиганов. Несмотря на все предосторожности в виде установленных по периметру площадки камер видеонаблюдения и усов, выполненных из обычных стальных тросов! На днях воронежцы заметили, что на морде Василия недостает одного из шести антивандальных усов.
Очевидно, что на этот раз хулиганами руководила не жажда наживы, а банальное желание ломать то, что создано другими людьми для благоустройства города.
ИСТОЧНИК KP.RU