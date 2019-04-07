2019-04-07T19:22:02+03:00
Общество

У воронежского Котенка с улицы Лизюкова вырвали антивандальные усы

От хулиганов не спасли даже камеры видеонаблюдения
Елена ФЕДЯШЕВА
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Василий лишился одного из шести усовВасилий лишился одного из шести усовФото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА
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Воронежский памятник Котенку с улицы Лизюкова подвергся очередному нападению хулиганов. Несмотря на все предосторожности в виде установленных по периметру площадки камер видеонаблюдения и усов, выполненных из обычных стальных тросов! На днях воронежцы заметили, что на морде Василия недостает одного из шести антивандальных усов.

Очевидно, что на этот раз хулиганами руководила не жажда наживы, а банальное желание ломать то, что создано другими людьми для благоустройства города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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