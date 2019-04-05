В Воронеже в рамках программы капремонта приведут в порядок БСМП№1 и театр кукол «Шут»
Всего в Воронежской области на реализацию нового проекта – региональную адресную программу капремонта – будет выделено более 2 млрд рублей, сообщил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
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– На эти средства предстоит модернизировать в муниципальных образованиях региона 128 медицинских, образовательных, культурных, социальных и спортивных объектов, – рассказал спикер регионального парламента.
ИСТОЧНИК KP.RU