2019-04-05T13:44:16+03:00
Общество

Парень с инвалидностью из Воронежской области занял третье место на модельном конкурсе в Китае

Иван Кулаков не слышит и не говорит, но учится на автомеханика и хочет попробовать себя на театральной сцене
Ярослав ИВАНОВ
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фото www.govvrn.ruфото www.govvrn.ru
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Житель Воронежской области Иван Кулаков занял третье место на международном модельном конкурсе Gold Model of the World 2019, который прошел в Шанхае. Молодой человек с ограниченными возможностями здоровья (Иван не слышит и не говорит) своей фактурной внешностью запомнился жюри и смог обойти многих профессиональных моделей из разных стран.

Учащийся Новоусманского многопрофильного техникума (Иван учится на автомеханика) в модельный бизнес попал совсем недавно. В конце 2018 года юноша рассказал о своих заветных мечтах - попробовать себя на театральной сцене - на благотворительном госпроекте «Мечтай со мной», который помогает сиротам и детям с инвалидностью.

Оргкомитет проекта передал письмо Ивана губернатору Воронежской области Александру Гусеву 27 декабря на заседании Госсовета, посвященного развитию волонтерства. Глава региона поспособствовал решению вопроса. В январе Ивана пригласили на прослушивание в воронежский «Театр равных». Кроме того, молодому человеку предложили попробовать себя в модельном бизнесе.

Он прошел кастинг в модельное агентство. Педагоги школы моделей заявили кандидатуру Ивана на международный конкурс моделей в Китае. И не ошиблись. Представители ведущих модельных агентств азиатских стран высоко оценили потенциал воронежского парня, наградив его третьим местом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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