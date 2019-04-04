2019-04-04T15:53:05+03:00
Происшествия

Грузовой поезд насмерть сбил двоих воронежцев

Мужчина и женщина погибли на месте
Ярослав ИВАНОВ
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Смертельное ЧП произошло 4 апреля на железной дороге в Воронеже - товарняк насмерть сбил двоих людей.

- На 585-м километре перегона Отрожка-Придача около полудня грузовой поезд смертельно травмировал мужчину 1981 года рождения и женщину 1982 года рождения. На месте работает оперативно-следственная группа, специалисты выясняют обстоятельства ЧП, - сообщили в пресс-службе Юго-Восточного ЛУ МВД России на транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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