Грузовой поезд насмерть сбил двоих воронежцев
Мужчина и женщина погибли на месте
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Смертельное ЧП произошло 4 апреля на железной дороге в Воронеже - товарняк насмерть сбил двоих людей.
- На 585-м километре перегона Отрожка-Придача около полудня грузовой поезд смертельно травмировал мужчину 1981 года рождения и женщину 1982 года рождения. На месте работает оперативно-следственная группа, специалисты выясняют обстоятельства ЧП, - сообщили в пресс-службе Юго-Восточного ЛУ МВД России на транспорте.
ИСТОЧНИК KP.RU