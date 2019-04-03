Эмир Кустурица станет почетным доктором Воронежского госуниверситета
В среду, 3 апреля, наа заседании Ученого совета ВГУ все его участники проголосовали единогласно за присвоение звания почетного доктора воронежского госуниверситета легендарному сербскому режиссеру Эмиру Кустурице. Сам маэстро дал согласие на недавней встрече с председателем Воронежского регионального отделения Всероссийской политической партии «Родина» Любомиром Радиновичем.
Любопытно, по какой отрасли наук будет доктором Кустурица. Человек он разносторонний, и вариантов довольно много.
О дате вручения документов, подтверждающих докторскую степень Кустурице, обещали сообщить дополнительно. Впрочем, логично было бы сделать это уже 19 апреля, когда великий режиссер приедет в Воронеж в рамках тура своего музыкального коллектива No smoking orchestra.
ИСТОЧНИК KP.RU