2019-04-03T20:01:55+03:00
Общество

Эмир Кустурица станет почетным доктором Воронежского госуниверситета

3 апреля это решение приняли в ВГУ
Юрий КОЗЛОВ
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Эмир Кустурица через 16 дней может стать доктором наук ВГУ.Эмир Кустурица через 16 дней может стать доктором наук ВГУ.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В среду, 3 апреля, наа заседании Ученого совета ВГУ все его участники проголосовали единогласно за присвоение звания почетного доктора воронежского госуниверситета легендарному сербскому режиссеру Эмиру Кустурице. Сам маэстро дал согласие на недавней встрече с председателем Воронежского регионального отделения Всероссийской политической партии «Родина» Любомиром Радиновичем.

Любопытно, по какой отрасли наук будет доктором Кустурица. Человек он разносторонний, и вариантов довольно много.

О дате вручения документов, подтверждающих докторскую степень Кустурице, обещали сообщить дополнительно. Впрочем, логично было бы сделать это уже 19 апреля, когда великий режиссер приедет в Воронеж в рамках тура своего музыкального коллектива No smoking orchestra.

ИСТОЧНИК KP.RU

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