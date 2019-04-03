Воронежский депутат: «Гайдпарки в центре Воронежа могут ликвидировать»

СЕГОДНЯ 18:01 2019-04-03T18:01:42+03:00

Организаторы мероприятия уверяют, что не будут принимать решений без учета всех мнений

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4 апреля в Воронеже пройдут экспертные консультации по вопросу мест, где горожане могут свободно и публично выражать свое мнение – так называемых «гайд-парках». Напомним, сейчас граждане без подачи уведомлений могут проводить публичные мероприятия численностью до 100 человек.

Однако депутат городской Думы Андрей Померанцев назвал на своей странице в социальных сетях это мероприятие некими «секретными общественными слушаниями» в Облдуме. По информации парламентария, это имитация обсуждения инициативы правоохранителей ликвидировать гайдпарки в центре Воронежа.

- Мероприятие запланировано на 4 апреля 2019 года в 16:00, чтобы никто из работающих граждан не смог неожиданно нарушить идиллию имитации общественного мнения. Напомню, что именно возле областной Думы находится один из гайдпарков, на котором ответственные горожане пока еще смогут без предварительного уведомления выставить свое мнение на плакатах насчет инициативы властей, неожиданно появившейся за год до выборов в городской и областной парламенты, - отметил Андрей Померанцев.

Действительно в мероприятии должны принять участие представители правительства Воронежской области, депутаты Воронежской областной Думы, общественных и правозащитных организаций, главного управления МВД РФ, прокуратуры области, администрации Воронежа, Общественной палаты Воронежской области.

Как сообщили в оргкомитете мероприятия, «уточнения мест» потребовалось, так как прежние гайд-парки будет «затруднительно продолжать использовать».

– Уже реконструирована Советская площадь, в 2019-2020 годах планируется масштабная реконструкция проспекта Революции и территории вокруг Воронежского театра оперы и балета, - говорят организаторы. – Формат обсуждения не предполагает принятия императивных решений без учета мнения всех участников дискуссии, которые намерены выработать единую позицию по правовому регулированию и обеспечению безопасности проведения публичных мероприятий на территории региона.

ИСТОЧНИК KP.RU