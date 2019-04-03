2019-04-03T15:57:39+03:00
Происшествия

Воронежские пешеходы чудом не попали под автобус

События попали на [видео]
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Кадр видео из сообщества "Аварии | ДТП | Воронежа".Кадр видео из сообщества "Аварии | ДТП | Воронежа".
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Парень и девушка чуть не оказались под колесами автобуса прямо на пешеходном переходе. Видео появилось в сообществе "Аварии | ДТП | Воронежа".

Инцидент случился на улице Лизюкова. Молодые люди переходят проезжую часть по зебре слева направо. Водитель автобуса тормозит в самый последний момент. Машина буквально упирается в пешеходов - те отталкиваются от нее и идут дальше.

Отметим, что разметка на этом пешеходном переходе полностью стерлась, зато присутствуют знаки, в том числе над проезжей частью.

Место выделено красным на карте ДТП Воронежа, составленной общественниками. Тут случались как наезды на пешеходов, так и падения пассажиров в салоне автобусов. Вероятно, при схожих с нашим случаем обстоятельствах.

Автобус чуть не сбил пешеходов. Воронеж.Автомобильное сообщество Воронежа https://vk.com/vrndtp

ИСТОЧНИК KP.RU

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