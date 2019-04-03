Воронежские пешеходы чудом не попали под автобус
Парень и девушка чуть не оказались под колесами автобуса прямо на пешеходном переходе. Видео появилось в сообществе "Аварии | ДТП | Воронежа".
Инцидент случился на улице Лизюкова. Молодые люди переходят проезжую часть по зебре слева направо. Водитель автобуса тормозит в самый последний момент. Машина буквально упирается в пешеходов - те отталкиваются от нее и идут дальше.
Отметим, что разметка на этом пешеходном переходе полностью стерлась, зато присутствуют знаки, в том числе над проезжей частью.
Место выделено красным на карте ДТП Воронежа, составленной общественниками. Тут случались как наезды на пешеходов, так и падения пассажиров в салоне автобусов. Вероятно, при схожих с нашим случаем обстоятельствах.
Автобус чуть не сбил пешеходов. Воронеж.Автомобильное сообщество Воронежа https://vk.com/vrndtp
ИСТОЧНИК KP.RU