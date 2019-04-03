В Воронежском заповеднике призывают не давить остромордых лягушек

СЕГОДНЯ 13:09 2019-04-03T13:10:20+03:00

Лягушка почти не видна на фоне листьев. Фото: Инна Сапельникова.

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Специалисты Воронежского заповедника разместили в соцсети фото остромордых лягушек. Животные проснулись после зимы. Холодное время года они проводят в норах грызунов и кучах листвы, под поваленными деревьями и старыми пнями.

Теперь лягушки вылезают навстречу все чаще появляющемуся на небе солнышку, на пригрев. Часть из них даже могут оказаться на тающем снегу. Сотрудники заповедника просят посетителей обращать внимание на маленькие живые комочки под ногами. Внимательнее смотрите под ноги – ведь жалко будет, если раздавите такую симпатичную остромордую живность.

Нужно быть очень внимательным, чтобы не раздавить живое существо.Фото: Инна Сапельникова.

Фото: Инна Сапельникова.

Лягушку можно увидеть и на тающем снегу.Фото: Инна Сапельникова.

Фото: Инна Сапельникова.

ИСТОЧНИК KP.RU