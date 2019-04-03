2019-04-03T12:30:48+03:00
Происшествия

В Воронежской области осудили руководителей и сотрудников игорного клуба

Заведение полгода работало в жилом помещении
Виктор ПАВЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Лисках осудили шестерых людей за организацию незаконного игорного бизнеса. По более тяжелой части уголовной статьи проходили 41-летний мужчина и 29-летняя женщина. Наказания помягче ожидали предполагаемые сотрудники клуба: три девушки от 22 до 26 лет и 28-летний парень. Об этом сообщают в СУ СК РФ по Воронежской области.

В апреле прошлого года 41-летний мужчина предложил 29-летней знакомой поработать "администратором" игорного заведения. Для того, чтобы открыть клуб, понадобилось жилое помещение. Внутри были 13 игровых аппаратов. Клуб защищала система видеонаблюдения. Работала своеобразная система "пропусков" - кодом служил номер телефона, одобренный "руководством". По данным следствия, с мая по ноябрь клуб заработал около 600 тысяч рублей.

Все подозреваемые признали вину в полном объеме. Организатор отправится в колонию общего режима на два года, "администратор" - на полтора, "сотрудники" отделались условными сроками и штрафами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительница Воронежа сама перевела мошеннику 30 тысяч рублей
В Воронежском заповеднике призывают не давить остромордых лягушек
Петр Красилов и Екатерина Волкова сыграют воронежцам известную американскую комедию про любовь
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" подвел итоги деятельности в 2018 году в соответствии с РСБУ
АгентствоStandard&Poor’s повысило рейтинг Банка УРАЛСИБ с «B-» до «B», прогноз «Стабильный»
Звезды сериалов приглашают воронежцев на кадриль
Известный виолончелист сыграет воронежцам Моцарта
В Воронеже на капремонт детской поликлиники потратили 8 млн рублей
Студенты Воронежского опорного университета завоевали гран-при на «Студенческой весне»
Менять парковочные таблички в Воронеже УФАС будет через суд
В Воронеже демонтируют "зимний" фонтан в Кольцовском сквере
В ГИБДД прокомментировали, почему воронежцы получают номера других регионов
На пожаре под Воронежем пострадал мужчина
У воронежца из-за долга арестовали "Мазду"
Конец рабочей недели в Воронеже будет прохладным и дождливым
В Воронеже открылась Всероссийская ярмарка одежды, обуви и текстиля