В Воронежской области осудили руководителей и сотрудников игорного клуба

СЕГОДНЯ 12:30 2019-04-03T12:30:48+03:00

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В Лисках осудили шестерых людей за организацию незаконного игорного бизнеса. По более тяжелой части уголовной статьи проходили 41-летний мужчина и 29-летняя женщина. Наказания помягче ожидали предполагаемые сотрудники клуба: три девушки от 22 до 26 лет и 28-летний парень. Об этом сообщают в СУ СК РФ по Воронежской области.

В апреле прошлого года 41-летний мужчина предложил 29-летней знакомой поработать "администратором" игорного заведения. Для того, чтобы открыть клуб, понадобилось жилое помещение. Внутри были 13 игровых аппаратов. Клуб защищала система видеонаблюдения. Работала своеобразная система "пропусков" - кодом служил номер телефона, одобренный "руководством". По данным следствия, с мая по ноябрь клуб заработал около 600 тысяч рублей.

Все подозреваемые признали вину в полном объеме. Организатор отправится в колонию общего режима на два года, "администратор" - на полтора, "сотрудники" отделались условными сроками и штрафами.

ИСТОЧНИК KP.RU