Заместитель прокурора Воронежской области стал прокурором Рязанской

СЕГОДНЯ 16:08 2019-04-02T16:12:38+03:00

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По Указу Президента России заместителя прокурора Воронежской области Иван Панченко назначили прокурором Рязанской области на пятилетний срок. 2 апреля коллектив поздравил его с повышением.

- Иван Иванович отдавал все силы, весь свой интеллект работе, - сказал на проводах прокурор Воронежской области Николай Шишкин. – Результат мы с вами сегодня видим – высокая оценка Президента Российской Федерации. С Иваном Ивановичем проработал долгие годы, хорошо знаю его семью, поддерживаем, понимаем друг друга. Хотелось бы пожелать терпения и удачи. Все будет хорошо однозначно. Спасибо за работу в прокуратуре Воронежской области и успехов в новой должности!

В прокуратуре пояснили, что в ближайшее время в Москву будут направлены кандидатуры на должности первого заместителя прокурора, ставшую вакантной после ухода Василия Хромых, и заместителя, на место Ивана Панченко. На время, пока их не утвердят или столичные руководители выдвинут на этот счет свои соображения, в региональном ведомстве перераспределят обязанности. Очевидно, что у некоторых сотрудников нагрузка увеличится.

Справка «КП»

Иван Панченко родился в 1966 году, служит в органах прокуратуры более 27 лет. Высшее юридическое образование получил в июне 1992 г. В том же году принят на службу в органы прокуратуры. Прошел путь от помощника прокурора районной прокуратуры до заместителя прокурора Воронежской области. Более 17 лет находится на руководящих должностях, в должности заместителя прокурора области работал с 2012 года.

Награжден нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации» и «За безупречную службу», знаком отличия «За верность закону» II степени, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Женат.

Проводы Ивана Панченко в прокуратуре Воронежской области.Бывший заместитель прокурора Воронежской области назначен на должность прокурора Рязанской области. 02.04.2019 г.

ИСТОЧНИК KP.RU