Первый заместитель прокурора Воронежской области ушел на пенсию

СЕГОДНЯ 19:19 2019-01-14T19:20:37+03:00

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С понедельника, 14 января, ушел на пенсию первый заместитель прокурора Воронежской области Василий Хромых. На этом посту он работал с 2007 года.

Василий Хромых отработал в прокуратуре 30 лет. Начинал с должности следователя в Коминтерновском районе, потом там же был старшим следователем, заместителем прокурора. Потом перешел на работу в старшим помощником прокурора области. Затем Василий Хромых возглавил прокуратуру Ленинского района, потом стал заместителем прокурора области, и, наконец, в октябре 2007 года – первым заместителем. На этом посту он курировал управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью и правовой статистики.

За время работы Хромых значительного роста преступности не наблюдалось, что поставили ему в заслугу. Как и то, что уменьшилось число оправдательных приговоров в судах. С точки зрения надзорного ведомства это знак того, что сотрудники прокуратуры изрядно работали над доказательной базой. О преемнике Василия Хромых пока в прокуратуре ничего не сообщают.

Напомним, что в тот же день стало известно об увольнении Борисоглебского межрайонного прокурора Алексея Митрофанова.