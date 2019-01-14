2019-01-14T19:20:37+03:00
Общество

Первый заместитель прокурора Воронежской области ушел на пенсию

Коллеги устроили ему торжественные проводы
Юрий КОЗЛОВ
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Василий Хромых (второй справа) поблагодарил коллег за теплые слова.Василий Хромых (второй справа) поблагодарил коллег за теплые слова.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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С понедельника, 14 января, ушел на пенсию первый заместитель прокурора Воронежской области Василий Хромых. На этом посту он работал с 2007 года.

Василий Хромых отработал в прокуратуре 30 лет. Начинал с должности следователя в Коминтерновском районе, потом там же был старшим следователем, заместителем прокурора. Потом перешел на работу в старшим помощником прокурора области. Затем Василий Хромых возглавил прокуратуру Ленинского района, потом стал заместителем прокурора области, и, наконец, в октябре 2007 года – первым заместителем. На этом посту он курировал управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью и правовой статистики.

За время работы Хромых значительного роста преступности не наблюдалось, что поставили ему в заслугу. Как и то, что уменьшилось число оправдательных приговоров в судах. С точки зрения надзорного ведомства это знак того, что сотрудники прокуратуры изрядно работали над доказательной базой. О преемнике Василия Хромых пока в прокуратуре ничего не сообщают.

Напомним, что в тот же день стало известно об увольнении Борисоглебского межрайонного прокурора Алексея Митрофанова.

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