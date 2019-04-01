Воронежского школьника ударило током на крыше вагона

СЕГОДНЯ 18:16 2019-04-01T18:18:35+03:00

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31 марта вечером произошло ЧП на вокзале "Воронеж-Курский". 14-летнего школьника ударило током на крыше вагона. Подросток остался жив, его доставили в больницу, сообщили в пресс-службе ЛУ МВД на транспорте.

Инцидент произошел около 20.30. По словам подростка, он хотел побегать по крыше состава.

Напомним, подростки часто становятся жертвами удара током на железной дороге. Составы находятся под высоким напряжением, игры на железной дороге опасны для жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU