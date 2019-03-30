В Воронеже «МАЗ» врезался в автомобиль «ВАЗ» с четырехлетним ребенком

СЕГОДНЯ 18:50 2019-03-30T18:50:56+03:00

Изменить размер текста: A A

30 марта на улице Нижняя в Воронеже столкнулись «ВАЗ-2111» и «МАЗ». Пассажирка отечественной легковушки Юлия в социальных сетях рассказала, что в автомобиле помимо нее также был муж, который и сидел за рулем, а также четырехлетний ребенок.

- Виноват «МАЗ», он на красный поехал. А муж мой на зеленый ехал. Если бы не запаска на «Мазе», были бы трупы моего мужа и сына, - рассказывает Юлия. - С сыном славу богу все хорошо.

Напомним, в Воронежской области за сутки зарегистрировано 116 ДТП, из них в областном центре – 95, на федеральных дорогах – 3, в районах области – 18. В 4 ДТП травмы различной степени тяжести получили 5 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU