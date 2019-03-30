2019-03-30T15:45:39+03:00
Общество

Большинство горожан не знает, кто такой Вильгельм Столль и почему ему поставят памятник в Воронеже

При этом о премии знают даже больше, чем о человеке, в честь которого она названа
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Так будет выглядеть памятникТак будет выглядеть памятникФото: Анна ПОПОЛИТОВА
Изменить размер текста:

В конце февраля стало известно, как будет выглядеть памятник Вильгельму Столлю в Воронеже. Он будет установлен, по предварительным данным, до 1 июня. С помощью социологической службы «Ваше мнение!» мы решили узнать, говорит ли что-либо это имя нашим горожанам.

Как не прискорбно было бы это сообщать, но большинство респондентов - а это 45% - призналось, что никогда и ничего не слышало об известном воронежском промышленнике конца XIX – начала XX века. Еще 27% сказали, что где-то слышали имя Вильгельм Столль, но связать его так ни с чем и не смогли.

А что же с теми, кто знает этого человека? Здесь можно было выбрать два варианта «Да, знаю о премии в его честь» или «Да, знаю его, как историческую личность». Можно было выбрать оба или что-то одно. Так проценты поделились 22 на 20. То есть больше человек слышали о самой премии, нежели о человеке, в честь которого она названа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежский авиазавод получит деньги на модернизацию инфраструктуры для самолетов Ил-114-300
Появилось видео первого полета самолета Ил-112В в Воронеже
В Воронежской области ночью искали отбившегося от отряда охотника
Воронежский «Факел» проиграл «Нижнему Новгороду»
Пенсионерку из Воронежской области обманул «волк с Уолл-стрит»
На одной из улиц Воронежа нашли тело мужчины
В Воронеже поднялся в воздух первый опытный образец самолета Ил-112В
Воронежец хотел купить мотоцикл, но лишь потерял 30 тысяч рублей
В Воронеже после столкновения с припаркованной фурой загорелся «Ситроен»
В Воронеже в многоэтажке пожар начался из-за загоревшейся на плите пищи
Ранним утром воронежец на «Приоре» протаранил столб линии электропередач
В Воронеже после столкновения с такси на крышу перевернулась «десятка»
В Воронеже спустя 30 лет вновь открылась выставка художника Ильи Глазунова
Воронежские детсадовцы попробовали себя в сдаче норм ГТО
Коммунальные службы воспользовались хорошей погодой, чтобы навести порядок в воронежских парках
Будут ли воронежцы покупать дорогие органические продукты?
Депутат Воронежской Облдумы попросил власти расследовать конфликт богучарцев с дагестанскими контрактниками
В Воронеже пропал без вести 15-летний подросток
Воронежцы жалуются в мэрию на дороги, отсутствие благоустройства и плохую работу транспорта
Воронежцы могут поставить оценки чиновникам
В Воронеже убийцам морпеха дали большие сроки
В Воронежской области родилось трое детей с массой до 900 граммов
Воронежский подросток в походе упал с семиметрового моста в Краснодарском крае
Бюджет Воронежской области получит дополнительно 2,7 миллиарда рублей
В Воронеже здания «зажгут синим» в поддержку людей с аутизмом
В Воронежской области на трассе М-4«Дон» из-за ДТП с двумя фурами образовалась огромная пробка
В Воронежской области 95 населенным пунктам угрожают лесные пожары
В Воронежской области разыскивают 49-летнего рыбака с залысиной на лбу