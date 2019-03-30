Большинство горожан не знает, кто такой Вильгельм Столль и почему ему поставят памятник в Воронеже

СЕГОДНЯ 15:43 2019-03-30T15:45:39+03:00

При этом о премии знают даже больше, чем о человеке, в честь которого она названа

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В конце февраля стало известно, как будет выглядеть памятник Вильгельму Столлю в Воронеже. Он будет установлен, по предварительным данным, до 1 июня. С помощью социологической службы «Ваше мнение!» мы решили узнать, говорит ли что-либо это имя нашим горожанам.

Как не прискорбно было бы это сообщать, но большинство респондентов - а это 45% - призналось, что никогда и ничего не слышало об известном воронежском промышленнике конца XIX – начала XX века. Еще 27% сказали, что где-то слышали имя Вильгельм Столль, но связать его так ни с чем и не смогли.

А что же с теми, кто знает этого человека? Здесь можно было выбрать два варианта «Да, знаю о премии в его честь» или «Да, знаю его, как историческую личность». Можно было выбрать оба или что-то одно. Так проценты поделились 22 на 20. То есть больше человек слышали о самой премии, нежели о человеке, в честь которого она названа.

ИСТОЧНИК KP.RU