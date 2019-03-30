В Воронеже поднялся в воздух первый опытный образец самолета Ил-112В

СЕГОДНЯ 13:33 2019-03-30T13:33:07+03:00

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В Воронеже поднялся в воздух первый опытный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В, построенного в рамках контракта с Минобороны России. 30 марта борт взлетел с аэродрома ВАСО. Об этом сообщили в пресс-службе авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина.

- Экипажем командовал шеф-пилот ПАО «Ил» Герой России Николай Куимов. Полет прошел в штатном режиме. В воздухе Ил-112В сопровождал самолет-лаборатория Ил-114ЛЛ, - прокомментировали представители авиакомплекса.

Напомним, что Ил-112В – первый военно-транспортный самолет, который создается с нуля в постсоветский период. Ожидается, что он будет задействован как в сфере военной логистики, так и в гражданском секторе.

– Теперь перед дивизионом «Ильюшин» стоят не менее важные и ответственные задачи по проведению летных испытаний и подготовке к серийному производству Ил-112В, которое будет осуществляться в Воронеже, - заявил вице-президент по транспортной авиации ПАО «ОАК», генеральный директор ПАО «Ил» Алексей Рогозин.

Напомним, что при этом перевооружение Воронежского авиазавода для производства Ил-112В отложили

ИСТОЧНИК KP.RU