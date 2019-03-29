2019-03-29T18:27:57+03:00
Общество

В Воронеже пропал без вести 15-летний подросток

Артем Малышев не ночевал дома
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото поискового отряда "Лиза Алерт Воронеж"фото поискового отряда "Лиза Алерт Воронеж"
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Воронежские поисковики собирают добровольцев на поиски 15-летнего Артема Вадимовича Малышева. Сообщается, что юноша пропал 28 марта, не пришел домой ночевать и до сих пор о его судьбе ничего не известно.

Приметы Артема: рост 165 см, среднего телосложения, волосы русые, глаза серо-голубые.

Был одет в синие джинсы, черную куртку, на ногах – черные кроссовки.

Всех, кто увидит Артема или получит какую-то информацию о его месте нахождения, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

Желающие принять участие в поисках ребенка, могут связаться с организаторами на странице поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» в соцсети «Вконтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU

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