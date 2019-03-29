Прокуратура выявила массовые подделки документов в воронежских больницах

СЕГОДНЯ 10:23 2019-03-29T10:52:43+03:00

Страховым организациям выставлялись счета за обследования, которых на самом деле не было. Фото: Архив "КП"

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Воронежской области во время проверки местных больниц выявила системную и повсеместную фальсификацию сведений об оказании медицинских услуг. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 28 марта. Проблему обсудили на заседании коллегии с участием представителей регионального правительства, департамента здравоохранения, Роспотребнадзора, Росздравнадзора и территориального Фонда ОМС.

Только в ходе выборочной проверки вскрылось больше 600 фактов подделок сведений об оказанных медицинских услугах. Вместе с тем, страховым организациям выставлялись счета за обследования, которых на самом деле не было.

- Например, были случаи, когда в момент якобы проведённого обследования люди находились в тюрьме. Кроме того, страховщикам предоставляли ложные сведения поликлиники, финансируемые по подушевому принципу. Более 600 счетов страховым предъявили на воронежцев, не проходивших обследование, - рассказали в прокуратуре.

Также было вскрыто более 50 случаев предоставления недостоверных сведений о проведенной профилактической работе с населением.

- Необходимо кардинально изменить ситуацию, обеспечить системный надзор в сфере охраны здоровья, мерами прокурорского реагирования добиваться фактического устранения нарушений, повысить качество и наступательность надзорных мероприятий, - прокомментировал ситуацию начальник управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Владимир Стеблецов.

ИСТОЧНИК KP.RU