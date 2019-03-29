2019-03-29T10:52:43+03:00
Происшествия

Прокуратура выявила массовые подделки документов в воронежских больницах

Выборочная проверка вскрыла больше 600 нарушений
Юлия ДИДЕНКО
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Страховым организациям выставлялись счета за обследования, которых на самом деле не было.Страховым организациям выставлялись счета за обследования, которых на самом деле не было.Фото: Архив "КП"
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Прокуратура Воронежской области во время проверки местных больниц выявила системную и повсеместную фальсификацию сведений об оказании медицинских услуг. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 28 марта. Проблему обсудили на заседании коллегии с участием представителей регионального правительства, департамента здравоохранения, Роспотребнадзора, Росздравнадзора и территориального Фонда ОМС.

Только в ходе выборочной проверки вскрылось больше 600 фактов подделок сведений об оказанных медицинских услугах. Вместе с тем, страховым организациям выставлялись счета за обследования, которых на самом деле не было.

- Например, были случаи, когда в момент якобы проведённого обследования люди находились в тюрьме. Кроме того, страховщикам предоставляли ложные сведения поликлиники, финансируемые по подушевому принципу. Более 600 счетов страховым предъявили на воронежцев, не проходивших обследование, - рассказали в прокуратуре.

Также было вскрыто более 50 случаев предоставления недостоверных сведений о проведенной профилактической работе с населением.

- Необходимо кардинально изменить ситуацию, обеспечить системный надзор в сфере охраны здоровья, мерами прокурорского реагирования добиваться фактического устранения нарушений, повысить качество и наступательность надзорных мероприятий, - прокомментировал ситуацию начальник управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Владимир Стеблецов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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