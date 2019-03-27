2019-03-27T17:21:41+03:00
Общество

Воронежцам показали проект скейт-парка «Южный»

Всего предусмотрено десять фигур для катающихся на BMX и скейтбордах
Олег ИВАНОВ
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Фото: vk.com/i_bike_vrnФото: vk.com/i_bike_vrn
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Парк «Южный» является одним из самых крупных на левом берегу (почти 9 га). Сейчас там ведется строительство храма и спортивного комплекса с бассейном. В 2018 году была подготовлена концепция благоустройства парка. Выделены 15 основных зон, как спортивной направленности, так и тихого отдыха.

Накануне в группе «Велосипедизация Воронежа» появился проект скейт-парка «Южный». Согласно появившейся информации, он предусматривает две зоны.

Первая – шесть фигур для BMX. Основной фигурой будет флайбокс, предназначенный для отработки прыжков BMX/MTB райдеров. Также присутствуют квотеры разной высоты и камел хип с пирамидой.

Также будут четыре фигуры для скейтборда. Основными фигурами здесь являются разноуровневый боул с воллрайдом и скейт плазой, которая имитирует городские препятствия. Для разгона и разворота предусмотрены квотер и бэнк, в которых также можно выполнять отдельные трюки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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