2019-03-27T16:20:01+03:00
Общество

Число заболевших корью воронежцев выросло до 12

В основном это дети из двух многодетных семей
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Отметим, что 99% жителей Воронежской области до 35 лет привиты от кориОтметим, что 99% жителей Воронежской области до 35 лет привиты от кориФото: Анастасия Осипова
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В Воронеже зарегистрировано уже 12 случаев заболевания корью. Об этом 27 марта сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Речь идет об 11 не привитых детях и одном взрослом.

Напомним, что до этого диагноз «корь» подтвердили у шести воронежцев. Тогда речь шла о четверых детях из одной семьи в микрорайоне Тенистый, а также об одном ребенке и одном взрослом из Коминтерновского района.

Теперь же очаг заболевания «разгорелся» в другой многодетной семье, где родители также выступают против вакцинации. Анализы заболевших направлены на проверку в референс-центр.

К сожалению, даже после выявления случаев заболевания, родители отказывают от иммунизации.

Отметим, что 99% жителей Воронежской области до 35 лет привиты от кори. Среди людей постарше - до 55 лет - процент ниже - 95.

Вопросы, касающиеся профилактики кори, можно задать по телефону "горячей линии" Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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