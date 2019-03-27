2019-03-27T14:07:33+03:00
Общество

В 2019 году от кори провакцинируют более 20 тысяч детей

А также около 14 тысяч взрослых
Виктор ЛЕВШАКОВ
Поделиться:
Фото из архива.Фото из архива.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА
Изменить размер текста:

В 2019 году в Воронежской области от кори провакцинируют 20,4 тысяч детей. Также запланирована вакцинация и ревакцинация около 14 тысяч взрослых, постоянно проживающих на территории региона. Об этом сообщила начальник отдела санитарно-эпидемиологического благополучия населения департамента здравоохранения Воронежской области Ольга Дудникова.

- Благодаря широкому охвату населения прививками в регионе сформирована высокая иммунная прослойка, препятствующая возникновению эпидемии кори, - подчеркнули в облздраве.

Идет подготовка к «подчищающей иммунизации» тех, кого своевременно не привили в рамках национального календаря. Работа по выявлению и учету граждан «группы риска» будет проводиться среди работников образования, здравоохранения, транспорта, социального обслуживания и торговли, а также среди малодоступного населения и лиц, работающих вахтовым методом.

- Воронежская область полностью обеспечена противокоревой вакциной. В начале марта в регион по разнарядке Минздрава РФ поступила первая партия вакцины в количестве 15 тыс. доз, - комментируют в облздраве.

Отметим, что корь – это инфекционное вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Оно опасно своими осложнениями, поражающими легкие, головной мозг и сердце. Самая эффективная защита от кори – прививка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронежской области расселят огнеопасный психоневрологический интернат
Крупное село под Воронежем осталось без почты, медпункта, детсада и школы
Липчане обидели воронежского автомобилиста
Минус 104 тысячи рублей: лже-банкиры продолжают атаковать воронежцев
Воронежскую программу «Театр в кино» высоко оценили в столице
В Воронеже надолго отправили в тюрьму двух мужчин, избивших и утопивших вора
Убийство на улице Дружбы: житель Воронежской области сходил домой за ножом и напал на обидчика
На вакцинацию призывников в Воронежской области потратили более 5 млн рублей
Директор УК из Воронежа присвоил 4,5 млн рублей
Воронежцы рассказали, когда кончается молодость
Воронежские автоактивисты анонсировали космический флешмоб
В Воронеже обсудили, каким будет квартал на улице Ленинградской
В Воронеже назначили трех новых прокуроров
В ГИБДД предупредили воронежцев об опасном тумане
В Воронеже открылась бесплатная школа хоккея
Автомобилиста лишили "Лады" на воронежской трассе
Портфель кредитов физическим лицам Сбербанка по итогам 2018 года превысил 6 трлн. рублей
В Воронеже спасли дедушку, повисшего вниз головой на балконе
Налоговая служба проводит для воронежцев дни открытых дверей
На реализацию нацпроектов в Воронежскую область планируют привлечь более 40 млрд рублей
Воронежцы стали активней заботиться о покупке противоугонных систем
Журналистов и блогеров учили готовить вкусные и здоровые блюда
Губернатор Воронежской области высказался о будущем Северного леса
В Воронеже организовали выделенную парковку для свиней
В Воронеж прилетела вторая волна пернатых «мигрантов»
В Воронеже машина коммунальных служб ушла под землю