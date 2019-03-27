В 2019 году от кори провакцинируют более 20 тысяч детей

СЕГОДНЯ 13:58 2019-03-27T14:07:33+03:00

А также около 14 тысяч взрослых

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В 2019 году в Воронежской области от кори провакцинируют 20,4 тысяч детей. Также запланирована вакцинация и ревакцинация около 14 тысяч взрослых, постоянно проживающих на территории региона. Об этом сообщила начальник отдела санитарно-эпидемиологического благополучия населения департамента здравоохранения Воронежской области Ольга Дудникова.

- Благодаря широкому охвату населения прививками в регионе сформирована высокая иммунная прослойка, препятствующая возникновению эпидемии кори, - подчеркнули в облздраве.

Идет подготовка к «подчищающей иммунизации» тех, кого своевременно не привили в рамках национального календаря. Работа по выявлению и учету граждан «группы риска» будет проводиться среди работников образования, здравоохранения, транспорта, социального обслуживания и торговли, а также среди малодоступного населения и лиц, работающих вахтовым методом.

- Воронежская область полностью обеспечена противокоревой вакциной. В начале марта в регион по разнарядке Минздрава РФ поступила первая партия вакцины в количестве 15 тыс. доз, - комментируют в облздраве.

Отметим, что корь – это инфекционное вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Оно опасно своими осложнениями, поражающими легкие, головной мозг и сердце. Самая эффективная защита от кори – прививка.

ИСТОЧНИК KP.RU