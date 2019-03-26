2019-03-26T11:52:43+03:00
Происшествия

Суд отправил директора воронежского «Книжного мира семьи» на пять лет в колонию

Как установлено следствием, она похитила около 5 миллионов
Олег ИВАНОВ
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25 марта Ленинский районный суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении Панариной Н.М. Эта женщина с 5 мая 2006 по 4 июня 2007 года была директором ООО «Книжный мир семьи». Используя свое служебное положение, она похитила чужое имущество на сумму 4,89 миллиона рублей.

Уголовное дело было возбуждено еще в 2010 году. По заявлениям сотрудников книжного магазина, директор уговорила их взять кредиты, чтобы помочь ее делу. Вот только в итоге женщина исчезла, а расплачиваться по займам пришлось уже самим людям.

- Суд признал виновной Панарину Н.М. в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, - говорится в сообщении Ленинского райсуда.

Экс-директору «назначили» пять лет в исправительной колонии общего режима. Правда, в этот срок засчитают время ее задержания и содержания под стражей, а также все те дни, что женщина пробыла под домашним арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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