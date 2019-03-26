2019-03-26T11:54:13+03:00
Происшествия

Воронежец, чтобы оформить кредит, отдал 60 тысяч рублей мошеннику

Конечно же, никто ему так и не помог оформить займ
Олег ИВАНОВ
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Повторяем снова: не переводите деньги незнакомцам!Повторяем снова: не переводите деньги незнакомцам!Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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15 жителей Воронежской области только лишь за 25 марта попались на крючок мошенников. Кто-то верил, что у него заблокировали карту, кто-то пытался обменять деньги или же продать товар.

Вот характерный пример: 45-летний воронежец несколько дней назад в интернете нашел объявление о том, что ему помогут оформить кредит. И действительно незнакомец пообещал, что сделает все в лучшем виде. Одна загвоздка - кредит нужно было застраховать. Для этого мужчине необходимо было перевести на представленный ему счет деньги.

Так вот представьте: воронежец, который и так был на мели, отправился в салон быстрозаймов, где взял в кредит 60 тысяч рублей. Деньги он тут же перечислил на банковский счет. После этого ему нужно было ждать известий об успешном оформлении кредита. Лишь спустя 10 дней, мужчина понял, что его обманули.

Полицейские сейчас разыскивают этого мошенника, как впрочем и остальных. Возбуждены уголовные дела.

- Полицейские в очередной раз призывают жителей региона быть бдительными, не сообщать свои личные данные, защитные коды от банковских карт, конфиденциальный пароль для доступа в личный кабинет банка неизвестным людям, в том числе сотрудникам финансовых учреждений, - напоминают в ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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