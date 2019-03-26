В конференции Малой академии наук Воронежа приняли участие белорусские школьники
С 1999 года на базе школы №34 работает Малая академия наук – школьное научное общество. Ребята из академии развивают научную деятельность в школе, сотрудничают с подобными школьными объединениями Воронежской, Саратовской областей и других регионов России.
В минувшую субботу в 34-й школе состоялась III межрегиональная с международным участием научно-практическая конференция Малой Академии Наук.
Работа конференции проходила в форме заседаний тематических секций: естественных наук, гуманитарных наук, физико-математическая секция, социально-экономическая секция, секция творческого мастерства, начальных классов, секция сетевого взаимодействия и секция педагогического состава.
Вместе с ребятами из российских школ в конференции с помощью онлайн включений приняли участие представители средней школой №37 г. Гродно республики Беларусь.
- Например, в секции сетевого взаимодействия семиклассник из гродненской школы Артем Костюк поделился опытом создания приложений для проверки знаний таблицы умножения в облачной среде App Inventor. А ученица 9 класса МКОУ «Русскогвоздевская СОШ», Рамонского муниципального района Воронежской области Виктория Золототрубова выступила с интересным экологическим проектом. Их коллеги из 34-й школы не отставали и полностью обеспечили работу социально-экономической секции своими проектами, - рассказали в управе Ленинского района.
ИСТОЧНИК KP.RU