В конференции Малой академии наук Воронежа приняли участие белорусские школьники

СЕГОДНЯ 11:04 2019-03-26T11:04:01+03:00

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С 1999 года на базе школы №34 работает Малая академия наук – школьное научное общество. Ребята из академии развивают научную деятельность в школе, сотрудничают с подобными школьными объединениями Воронежской, Саратовской областей и других регионов России.

В минувшую субботу в 34-й школе состоялась III межрегиональная с международным участием научно-практическая конференция Малой Академии Наук.

Работа конференции проходила в форме заседаний тематических секций: естественных наук, гуманитарных наук, физико-математическая секция, социально-экономическая секция, секция творческого мастерства, начальных классов, секция сетевого взаимодействия и секция педагогического состава.

Вместе с ребятами из российских школ в конференции с помощью онлайн включений приняли участие представители средней школой №37 г. Гродно республики Беларусь.

- Например, в секции сетевого взаимодействия семиклассник из гродненской школы Артем Костюк поделился опытом создания приложений для проверки знаний таблицы умножения в облачной среде App Inventor. А ученица 9 класса МКОУ «Русскогвоздевская СОШ», Рамонского муниципального района Воронежской области Виктория Золототрубова выступила с интересным экологическим проектом. Их коллеги из 34-й школы не отставали и полностью обеспечили работу социально-экономической секции своими проектами, - рассказали в управе Ленинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU