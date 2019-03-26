На пожаре в Воронежской области серьезно пострадали пожилые супруги

СЕГОДНЯ 10:40 2019-03-26T10:40:17+03:00

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В Борисоглебскую районную больницу 25 марта были госпитализированы пожилые супруги. 62-летний мужчина и его супруга-ровесница поступили в больницу с отравлениями продуктами горения и ожогами.

Несчастье произошло в доме пенсионеров 25 марта примерно в 9.13. Именно в это время спасателям сообщили, что в селе Чигорак на улицу Пушкина полыхает дом. Огонь охватил все жилище: две комнаты, кухню и веранду. На месте ЧП работали три пожарные машины и восемь спасателей. Ликвидировать страшный пожар им удалось в 10.20. Причины возгорания пока не ясны.

ИСТОЧНИК KP.RU