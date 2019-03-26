2019-03-26T10:26:07+03:00
Происшествия

В Воронежской области пропавшего мужчину нашли мертвым

Он несколько дней назад ушел из дома
Олег ИВАНОВ
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С 24 марта не было известно местонахождение 35-летнего жителя села Новая Усмань. В тот день примерно в 14.30 он ушел из дома и с тех пор о мужчине никто ничего не слышал. Ночью 26 марта волонтеры воронежского поискового отряд Лиза Алерт обратились за помощью к жителям региона. Дело осложнялось тем, что мужчина мог нуждаться в медицинской помощи.

Найти 35-летнего мужчину удалось неподалеку от кафе рядом с трассой в Новоусманском районе. К сожалению, к тому времени он уже погиб. Вероятно, смерть могла наступить из-за переохлаждения. Однако точную причину смерти еще предстоит выяснить экспертам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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