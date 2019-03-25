2019-03-25T19:52:51+03:00
Происшествия

В Воронеже экс-руководитель УК, не заплативший «коммуналку» на 4,4 миллиона, отделался штрафом

Мужчина возместил ущерб
Юрий КОЗЛОВ
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Экс-руководитель УК за то, что задерживал оплату счетов на миллионы, заплатит 80 тысяч рублей.Экс-руководитель УК за то, что задерживал оплату счетов на миллионы, заплатит 80 тысяч рублей.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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Ленинский районный суд вынес приговор по уголовному делу 56-летнего экс-руководителя одной из городских управляющих компаний.

В суде установили, что в 2017 году начальник УК заключил договор по водоснабжению и водоотведению. После этого за два года жильцы домов, которые он обслуживал, заплатили за эти услуги 3,99 миллиона рублей. Из них руководитель УК отправил по назначению только 1,73 миллиона. Остальным двум с лишним он нашел другое применение.

Также вольно начальник УК поступал с платежами за электричество. Из 4,67 миллионов рублей, поступивших от жильцов, он перечислил электрикам только 2,51 млн. Остальные 2,15 снова направил не по целевому назначению. В итоге руководитель управляющей компании «заработал» два уголовных дела по части 2 статьи 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».

В суде учли, что мужчина компенсировал ущерб в 4,4 миллиона, а также то, что он их себе в карман не клал, и уголовные дела прекратили. Но совсем без наказания теперь уже бывший руководитель УК не остался – его оштрафовали на 80 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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