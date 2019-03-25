2019-03-25T19:02:44+03:00
Спорт

Полуфинал Национальной молодежной хоккейной лиги пройдет в Воронеже

Поболеть за фарм-клуб «Бурана» «Россошь» можно будет бесплатно
Юрий КОЗЛОВ
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Хоккейный клуб «Россошь» в отличие от своего старшего брата – ХК «Буран» - вышел в плей-офф и уже далеко продвинулся в матчах на выбывание. 30 и 31 марта команда из райцентра Воронежской области будет играть уже в полуфинале первенства Национальной молодежной хоккейной лиги. Соперник – НХК (Новомосковск).

В Воронеже приняли логичное решение предоставить для полуфинальных сражений лед ХК «Юбилейный», где обычно играет «Буран». Наши молодые хоккеисты точно заслужили право сыграть на главной хоккейной арене столицы Черноземья.

Игры 30 и 31 марта пройдут в одно время в 13.00. Любителей хоккея ждут в «Юбилейном» (улица Карла Маркса, 116). Вход бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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