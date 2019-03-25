В воронежском «Факеле» объявили дату встречи с болельщиками

СЕГОДНЯ 18:23 2019-03-25T18:23:09+03:00

Болельщики могут общаться в неформальной обстановке с руководителями и игроками клуба. Фото: с сайта ФК "Факел"

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В «Факеле» решили все-таки провести традиционную весеннюю встречу с болельщиками. Напомним, когда наш футбол жил по системе «весна-осень», такое мероприятие обозначало начало сезона, теперь - лишь его возвращение от зимней спячки. Может, поэтому, встречу и не провели непосредственно перед рестартом первенства ФНЛ.

Болельщики могут подъехать в среду, 27 марта, на тренировочную базу в микрорайоне Тенистый (улица Кленовая аллея, дом № 1). Встреча начнется в 19.00. Людям, работающим в отдаленных от Тенистого районах, добраться в будний день к этому времени будет сложновато.

Во встрече будут участвовать руководители клуба, а также несколько игроков – всю команду зал в Тенистом не вместит.

Напомним, число людей на трибунах на домашних матчах нашей команды все уменьшается и уменьшается. 24 марта, к примеру, за игрой «Факела» и «Балтики», завершившейся вничью - 1:1, наблюдали всего 1019 зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU