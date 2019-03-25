2019-03-25T18:23:09+03:00
Спорт

В воронежском «Факеле» объявили дату встречи с болельщиками

Она пройдет на базе клуба в Тенистом 27 марта
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Болельщики могут общаться в неформальной обстановке с руководителями и игроками клуба.Болельщики могут общаться в неформальной обстановке с руководителями и игроками клуба.Фото: с сайта ФК "Факел"
Изменить размер текста:

В «Факеле» решили все-таки провести традиционную весеннюю встречу с болельщиками. Напомним, когда наш футбол жил по системе «весна-осень», такое мероприятие обозначало начало сезона, теперь - лишь его возвращение от зимней спячки. Может, поэтому, встречу и не провели непосредственно перед рестартом первенства ФНЛ.

Болельщики могут подъехать в среду, 27 марта, на тренировочную базу в микрорайоне Тенистый (улица Кленовая аллея, дом № 1). Встреча начнется в 19.00. Людям, работающим в отдаленных от Тенистого районах, добраться в будний день к этому времени будет сложновато.

Во встрече будут участвовать руководители клуба, а также несколько игроков – всю команду зал в Тенистом не вместит.

Напомним, число людей на трибунах на домашних матчах нашей команды все уменьшается и уменьшается. 24 марта, к примеру, за игрой «Факела» и «Балтики», завершившейся вничью - 1:1, наблюдали всего 1019 зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронежской области в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» ликвидируют более 63 тыс. м2 аварийного жилья
В Воронеже экс-руководитель УК, не заплативший «коммуналку» на 4,4 миллиона, отделался штрафом
В Воронежской области замглавы села «заработал» уголовное дело за то, что покрывал водителя-пьяницу
Полуфинал Национальной молодежной хоккейной лиги пройдет в Воронеже
В Воронежской области экс-начальник отдела полиции отправится в колонию за три аферы и «подставу» родственника
Мэр Воронежа распорядился приобрести цистерны для подвоза питьевой воды
В Воронеже временно отменили продажу авиабилетов в Грузию
В месячнике благоустройства примут участие 180 тысяч воронежцев
В Воронежской области 16-летняя девочка вынуждена доказывать, что она родилась, через суд
Двое воронежцев попались с килограммом героина
40 тысяч сняли со счета пенсионерки в Воронежской области лже-банковские сотрудники
Над воронежской Ротондой хотели построить "шапочку"
Под Воронежем глава села присвоил служебную «пятерку»
Дачу Башкирцева под Воронежем превратят в место отдыха для молодоженов
В Воронеже будут судить за мошенничество экс-заместителя начальника отдела судебных приставов