В Воронежской области 16-летняя девочка вынуждена доказывать, что она родилась, через суд

СЕГОДНЯ 16:34 2019-03-25T16:34:21+03:00

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В 2002 году жительница Бобровского района родила дочь. Свидетельство о рождении она получать не собиралась. Более того, когда девочка подросла, мамаша не торопилась отдавать ее в школу. Так ребенок и жил до десяти лет, пока местные учителя не забили тревогу. В итоге девочку все же приняли в школу, хотя из документов у нее было только медицинское заключение о рождении.

Педагоги требовали от матери, чтобы она оформила, наконец, документы для дочки. Однако женщина по-прежнему палец о палец не ударила. И только в феврале 2019 года, когда девочке уже исполнилось 16 и давно пора было получать паспорт, мамаша все-таки обратилась в местный ЗАГС. Чиновники внесли свою лепту в эту сюрреалистическую ситуацию, заявив, что документы, которые им предъявляют, не соответствуют нынешнему законодательству. И ничего они выдавать поэтому не будут.

В дело вмешалась прокуратура Бобровского района. Ее представитель подал иск в суд с требованием установить факт ее рождения. Только после этого девочка (уже скорее девушка) сможет получить паспорт и стать гражданкой России. Одновременно сотрудники прокуратуры решают вопрос о привлечении к ответственности ее мать.

ИСТОЧНИК KP.RU