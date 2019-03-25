В Воронеже будут судить за мошенничество экс-заместителя начальника отдела судебных приставов за мошенничество
Воронежские следователи передают в суд дело о покушении на мошенничество бывшего заместителя начальника в одном из районных отделов судебных приставов.
В ноябре 2018 года мужчина ввел в заблуждение представителя коммерческой организации: обещал, что сможет повлиять на принятие решения по исполнительному производству в отношении данной фирмы. Но не бесплатно, а за 100 тысяч рублей. И передал листок бумаги с номером банковской карты, на которую нужно сделать перевод денег.
В декабре 2018 года представитель организации перевел требуемую сумму. После чего сотрудника отдела судебных приставов задержали силовики. Он признался в содеяном. Теперь дело за судом.
ИСТОЧНИК KP.RU