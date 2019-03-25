2019-03-25T12:23:32+03:00
Происшествия

В Северном районе Воронежа в ДТП попала «Скорая»

Медицинский автомобиль столкнулся с «Ладой»
Ярослав ИВАНОВ
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Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах аварии на улице Хользунова. ДТП произошло сегодня, 25 марта, около 8.10 утра.

По предварительным данным, автомобиль «Скорой», под управлением 32-летнего водителя, двигаясь в сторону улицы Шишкова, столкнулся с «Ладой Веста», под управлением 26-летнего мужчины. Никто не пострадал, но машины получили механические повреждения.

Напомним, масштабная авария с участием 6 машин произошла сегодня на Антонова-Овсеенко

ИСТОЧНИК KP.RU

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