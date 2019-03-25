2019-03-25T11:12:29+03:00
Происшествия

На окружной а Воронеже столкнулось 6 машин: женщину увезли в больницу

Авария собрала огромный затор
Ярослав ИВАНОВ
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Утром 25 марта огромную пробку собрала на Антонова-Овсеенко и прилегающих улицах масштабная авария. На пересечении окружной с улицей 45 Стрелковой дивизии около семи утра столкнулись шесть машин.

По предварительным данным, аварию спровоцировала 23-летняя автоледи на «БМВ-530»: женщина, двигаясь в сторону улицы 9 Января, выехала на встречку, где столкнулась с «Шевроле Авео», затем с «Кио Рио», а далее поочередно с двумя «Лада Калина» и «Тойотой Ленд Крузер».

В аварии пострадала 48-летняя женщина, управлявшая «Ладой Калина», ее «скорая» отвезла в больницу.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП и принимают меры по устранению образовавшихся заторов на проезжей части.

ИСТОЧНИК KP.RU

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