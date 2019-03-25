На окружной а Воронеже столкнулось 6 машин: женщину увезли в больницу
Утром 25 марта огромную пробку собрала на Антонова-Овсеенко и прилегающих улицах масштабная авария. На пересечении окружной с улицей 45 Стрелковой дивизии около семи утра столкнулись шесть машин.
По предварительным данным, аварию спровоцировала 23-летняя автоледи на «БМВ-530»: женщина, двигаясь в сторону улицы 9 Января, выехала на встречку, где столкнулась с «Шевроле Авео», затем с «Кио Рио», а далее поочередно с двумя «Лада Калина» и «Тойотой Ленд Крузер».
В аварии пострадала 48-летняя женщина, управлявшая «Ладой Калина», ее «скорая» отвезла в больницу.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП и принимают меры по устранению образовавшихся заторов на проезжей части.
ИСТОЧНИК KP.RU