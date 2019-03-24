2019-03-24T20:02:14+03:00
Общество

В субботу в Воронеже на час погаснет свет

Город присоединится к экологической акции
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
фото Татьяны Подъяблонскойфото Татьяны ПодъяблонскойФото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

В субботу, 30 марта, Воронеж присоединится к всемирной экологической акции «Час Земли». Ее цель – привлечь внимание землян к проблеме техногенного загрязнения планеты.

Всех, кому не безразлична судьба Земли, просят в период с 20.30 до 21.30 выключить освещение и лишние электроприборы.

В этом году Воронеж примет участие в акции в девятый раз. Администрация города в это время отключит декоративную подсветку и дежурное освещение зданий, не связанное с вопросами обеспечения безопасности. Кроме того, эта акция позволит сэкономить для казны города приличную сумму.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пока воронежцы разгружали мебель, кто-то из соседей умыкнул диван
Воронежцам напомнили о безопасной эксплуатации газового оборудования
В частном секторе Воронежа начали устанавливать сетки для сбора пластика
В Воронеже на пожаре погибла женщина
Из-за гололеда получили травмы 408 жителей Воронежской области
Жителю Воронежской области грозит пять лет тюрьмы за хранение пороха
Воронежцев ждет снежно-дождливая неделя
Жительница Воронежской области сообщила неизвестной персональные данные и лишилась 18 тысяч рублей
На улице в центре Воронежа на два дня закроют движение
Воронежские экологи нашли несколько свалок мусора вдоль железных дорог
В сельские поликлиники и больницы Воронежской области пришли 56 врачей и 36 фельдшеров
Жильцы воронежской многоэтажки с протекающей крышей показали, как им сделали «ремонт»
После ремонта теплотрассы жители воронежского дома не расстаются с калошами
В Воронеже на камеру видеонаблюдения попал момент избиения неизвестным двух парней
В Воронеже пропала 18-летняя студентка медицинского колледжа
В Воронежской области из-за ремонта на путей изменится расписание 5 электричек
В Воронеже задержали похитившего у местной жительницы 50 тысяч лжебанкира
В Воронеже 15-летний подросток похитил у подруги 90 тысяч рублей
В Воронежской области жители поселка помогли поймать пьяного угонщика