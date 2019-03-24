В субботу в Воронеже на час погаснет свет
Город присоединится к экологической акции
фото Татьяны ПодъяблонскойФото: из архива «КП»
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В субботу, 30 марта, Воронеж присоединится к всемирной экологической акции «Час Земли». Ее цель – привлечь внимание землян к проблеме техногенного загрязнения планеты.
Всех, кому не безразлична судьба Земли, просят в период с 20.30 до 21.30 выключить освещение и лишние электроприборы.
В этом году Воронеж примет участие в акции в девятый раз. Администрация города в это время отключит декоративную подсветку и дежурное освещение зданий, не связанное с вопросами обеспечения безопасности. Кроме того, эта акция позволит сэкономить для казны города приличную сумму.
ИСТОЧНИК KP.RU