2019-03-24T16:01:11+03:00
Происшествия

В Воронеже на пожаре погибла женщина

В квартире загорелась кровать
Елена ФЕДЯШЕВА
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В субботу, 23 марта, в многоквартирном доме на Набережной Авиастроителей в квартире возник пожар. Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного в 17.57. Уже в 18.11 прибывшие на место спасатели справились с огнем. Выяснилось, что в квартире сгорела кровать. Тем не менее, этого оказалось достаточно, чтобы стать причиной гибели 59-летней хозяйки. Вероятно, пенсионерка задохнулась в дыму.

На месте пожара работали 12 спасателей и 4 единицы техники. В причинах ЧП разбираются эксперты и следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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