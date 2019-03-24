В Воронеже на пожаре погибла женщина

СЕГОДНЯ 16:01 2019-03-24T16:01:11+03:00

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В субботу, 23 марта, в многоквартирном доме на Набережной Авиастроителей в квартире возник пожар. Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного в 17.57. Уже в 18.11 прибывшие на место спасатели справились с огнем. Выяснилось, что в квартире сгорела кровать. Тем не менее, этого оказалось достаточно, чтобы стать причиной гибели 59-летней хозяйки. Вероятно, пенсионерка задохнулась в дыму.

На месте пожара работали 12 спасателей и 4 единицы техники. В причинах ЧП разбираются эксперты и следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU