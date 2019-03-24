2019-03-24T15:05:59+03:00
Общество

Из-за гололеда получили травмы 408 жителей Воронежской области

Большинство из них лечится на дому
Елена ФЕДЯШЕВА
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За минувшую неделю, по данным департамента здравоохранения области, за медицинской помощью с различными травмами обратились 2856 человек, из них 2125 – жители Воронежа. От гололеда пострадали 408 человек. Как сообщили в пресс-службе ведомства, всем им оказали помощь, после этого большинство отправились лечиться домой. Госпитализация потребовалась 17% травмированных.

Кроме того врачи зарегистрировали два случая переохлаждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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