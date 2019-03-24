2019-03-24T14:01:00+03:00
Происшествия

Жителю Воронежской области грозит пять лет тюрьмы за хранение пороха

У мужчины изъяли 160 граммов вещества серого цвета
Елена ФЕДЯШЕВА
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В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело.В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело.Фото: из архива «КП»
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Полицейские получили информацию, что 30-летний житель хутора Титчиха Лискинского района хранит в доме взрывчатое вещество. Во время обыска информация подтвердилась: в надворной постройке обнаружили емкость с веществом серого цвета весом 160 граммов.

Содержимое банки отправили на экспертизу, которая установила, что это бездымный охотничий порох типа «Сокол» - взрывчатое вещество метательного действия промышленного изготовления, которое использую для снаряжения патронов.

- Никакого разрешения на хранение пороха хозяин дома предоставить не смог. Он пояснил, что порох остался у него от его родственника, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

В ОМВД России по Лискинскому району возбудили уголовное дело постатье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Подозреваемому грозит пять лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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