Жительница Воронежской области сообщила неизвестной персональные данные и лишилась 18 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:06 2019-03-24T12:06:18+03:00

За один день на уловки мошенников попались пять человек Фото: из архива «КП»

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В Воронежской области продолжается бум телефонных мошенничеств. За одни сутки пятеро жителей региона сообщили полицейским о совершенных в их отношении преступлений. Среди попавшихся на уловку злоумышленников – 38-летняя жительница Лискинского района.

Женщина рассказала, что ей позвонила неизвестная и представилась сотрудницей банка. Собеседница сообщила, что с е карты списаны деньги. Для предотвращения дальнейшего доступа в систему, неизвестная попросила сообщить персональные данные. Потерпевшая передала необходимую информацию. Вскоре после этого с ее карты на самом деле пропали 18 тысяч рублей.

По всем фактам обращений полицейские возбудили уголовные дела и приступили к поискам преступников.

ИСТОЧНИК KP.RU