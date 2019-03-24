2019-03-24T11:12:42+03:00
Общество

Воронежские экологи нашли несколько свалок мусора вдоль железных дорог

В области проходят рейды по полосам отводов ЮВЖД
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта департамента природных ресурсов и экологии Воронежской областифото с сайта департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области
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В начале весны сотрудники департамента природных ресурсов и экологии области, регионального управления Росприроднадзора и управления ЮВЖД проводят совместные рейды, чтобы проверить санитарное состояние полос отвода железных дорог и выявить места захламления. Один из таких участков обнаружили недалеко от станции «Подклетное». Здесь на площади около ста квадратных метров неизвестные свалили порубочные остатки и коммунальные отходы. Свалку на 150 «квадратах» нашли на 235 километре железной дороги в поселке Придонской. Еще одно замусоренное место - у станции «Семилуки», на площади в сто квадратных метров.

Сейчас экологи решают вопрос ликвидации выявленных очагов захламления.

Попутно проверяющие нашли упавшие деревья в границах полосы отвода железной дороги к воронежскому заповеднику в поселке Краснолесный. Деревья упали в охранной зоне ЛЭП.

В апреле комиссия осмотрит полосы отвода в границах Лискинского участка пути.

ИСТОЧНИК KP.RU

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