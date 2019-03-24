2019-03-24T10:13:57+03:00
Общество

В сельские поликлиники и больницы Воронежской области пришли 56 врачей и 36 фельдшеров

Еще 579 «целевиков» проходят обучение в медакадемии
Елена ФЕДЯШЕВА
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Молодым специалистам обещают государственную поддержкуМолодым специалистам обещают государственную поддержкуФото: из архива «КП»
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В департаменте здравоохранения Воронежской области подвели итоги работы ведомства в 2018 году. В числе позитивных изменений отметили улучшения обеспеченностью медицинскими кадрами сельских больниц и поликлиник. Так, в рамках реализации федеральных проектов «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в районы Воронежской области прибыли на работу 56 врачей и 36 фельдшеров.

Кроме того, сейчас в медицинской академии проходят обучение еще 579 студентов по целевому набору. 90 из них поступили в прошлом году. По окончанию вуза, они вернутся в село на работу.

- В бюджетные профессиональные образовательные учреждения области поступили 1283 человека, - рассказали в пресс-службе департамента образования региона. - За счет средств муниципальных бюджетов районов области медработникам предоставлено 24 единицы служебного жилья и 27 единиц жилья по социальному найму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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